Salvini: "Altro che ius soli"

"Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, occorrono rispetto e controlli". Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta così l'operazione della Polizia di Stato di Modena, tornando su un argomento al centro di un dibattito in questi giorni.

"Hanno consentito di ottenere mille false cittadinanze italiane, per un giro d’affari stimato in oltre 5 milioni di euro. Ottocento brasiliani indagati e 7 arrestati, obbligo di firma per un parroco della Diocesi di Padova. Sono i numeri dell’enorme business illegale scoperto con l’operazione 'Super santos', all'esito di indagini durate oltre un anno - ha detto il vicepremier - Dopo l’operazione della Polizia di questa mattina a Modena, la pacchia finisce per altri furbetti dei documenti facili. Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, occorrono rispetto e controlli. Grazie ancora a Forze dell’ordine e inquirenti”.