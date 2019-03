Casaleggio arruola Zeman per Ivrea, Grillo diserta

(Foto Fotogramma)

Davide Casaleggio 'arruola' Zdenek Zeman per la convention di Ivrea del prossimo 6 aprile. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, tra gli ospiti della kermesse #Sum organizzata dall'Associazione Gianroberto Casaleggio (e giunta alla sua terza edizione) ci sarà anche l'allenatore boemo, che interverrà nel panel dedicato al 'Futuro dello Sport'. Kermesse disertata molto probabilmente da Beppe Grillo.

All'ormai tradizionale appuntamento saranno presenti tutti i big del Movimento, compreso il capo politico, ora vicepremier e ministro, Luigi Di Maio. Grillo invece non ci sarà, sta programmando un viaggio in Giappone, trasferta legata a doppio filo con il suo nuovo blog. Probabilmente non farà mancare la sua voce, ricordando Casaleggio con un videomessaggio. Ma diserterà Sum, mancando così la possibilità di incontrare i suoi, mentre dal palco del suo show continua a non risparmiare stoccate al governo, le ultime ieri al teatro di San Marino.

Non è la prima volta che Zeman e il mondo M5S si incrociano. L'anno scorso, prima delle elezioni politiche, Zeman partecipò a Pescara alla presentazione del programma Sport del Movimento 5 Stelle, dove Domenico Fioravanti fu indicato come possibile ministro dello Sport di un governo M5S. "Mi sono schierato perché ci credo", disse l'ex allenatore di Roma, Lazio e Foggia (giusto per citare alcune delle piazze dove Zeman ha allenato).

Saranno tra gli ospiti della convention #Sum a Ivrea anche il sociologo e scrittore Derrick de Kerckhove, Marco Travaglio, Massimo Fini, Luisella Costamagna, Barbara Carfagna, Davide Dattoli (cofondatore e Ceo di Talent Garden), Francesca Bria (chief technology e digital innovation officer della città di Barcellona) e Silvio Micali (professore d'informatica presso il Laboratorio d'Informatica ed Intelligenza Artificiale del Mit di Boston).

Oltre a quella di Grillo, altra possibile assenza di peso a Ivrea è invece quella di Alessandro Di Battista, volto noto del Movimento ormai in 'silenzio stampa' dal 13 febbraio scorso. Ma il 'Dibba', viene fatto notare, anche lo scorso anno era mancato a Sum, quando le cose nel Movimento sembravano procedere a gonfie vele.