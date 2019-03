L'attacco di Di Maio: "Fanatici a Verona"

(Fotogramma)

"Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perché l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. Mentre a Verona si affronta questo tema con odio, dicendo che la donna deve stare chiusa in casa per fare figli, noi guardiamo al futuro, parliamo di piu' aiuti per giovani e famiglie". Attacco di Luigi Di Maio dal palco di 'oggiprotagonisti' al Congresso delle Famiglie di Verona, dove è presente anche il collega vicepremier Salvini.

"A Verona ci sono dei fanatici, qui il buon senso, lì si affrontano questi temi con stile medioevale, qui guadando al futuro", ha detto il ministro, che sottolinea: "Tutti i temi di cui si parla a Verona non sono nel contratto di governo".

Poi la stoccata al ministro dell'Interno per le parole su Spadafora: "Sulle adozioni leggiamo bene le deleghe e evitiamo di dire cose scorrette, Salvini legga bene le deleghe, sulle adozioni sono del presidente del Consiglio e del ministro della Famiglia".

E a proposito della presenza della senatrice del M5S Tiziana Drago al congresso, Di Maio spiega: "A Verona sono andate anche tante persone in buona fede, poi chi non conosceva parte di quei relatori si è trovato a parlare di argomenti medievali".