Autonomia, Conte: "Governo ha preso impegno solenne"

Foto Adnkronos

"Per l'autonomia questo governo ha una sola parola: si farà e ci stiamo lavorando". E' quanto ha assicurato il premier Giuseppe Conte nel corso della sua visita al Vinitaly, arrivando allo stand del Veneto accolto dal governatore Luca Zaia per poi brindare con le 'bollicine solidali' del vino veneto. "Dobbiamo interloquire con il parlamento che cede delle competenze e vuole essere un interlocutore attivo,e non subire solo il processo, ma abbiamo preso un impegno di governo solenne e lavoreremo per esaudire questa richiesta". Il presidente del consiglio ha visitato lo stand del Veneto, primo produttore vincolo d'Italia, accolto dal Presidente della Regione, presente anche il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gian Marco Centinaio. Il governatore, facendo riferimento alle 40.000 bottiglie di solidarietà per le popolazioni colpite dalla tempesta 'Vaia' che hanno caratterizzato l'inaugurazione della mattinata, ha tenuto a ringraziare personalmente a nome di tutto il popolo veneto il presidente del Consiglio per quanto il governo ha voluto e saputo fare insieme al Dipartimento per la Protezione Civile. ''Al premier - ha detto il governatore - ho anche ricordato che questo deve essere l'anno dell'autonomia del Veneto. Conte ha risposto - e lo ringrazio doppiamente - che il Governo ha una parola sola e che sicuramente l'autonomia arriverà. Ha poi avuto parole di grande elogio per la vivacità della nostra economia, in particolare nel settore vitivinicolo, che contribuisce al Pil dell'Italia in modo determinante''.

SOMMELIER ONORARIO - "Oggi il riconoscimento al presidente Giuseppe Conte dell'onorificenza di Sommelier Onorario rappresenta per la nostra Associazione un importante attestato di stima e fiducia". Così Luigi Terzago, presidente Nazionale Fisar, in occasione dell'incontro istituzionale tenutosi presso l'area del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo durante la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri alla 53esima edizione del Vinitaly con la consegna dell'attestato di sommelier onorario al premier.