Grillo: "Dietrofront Mef su commissario Campania"

(Fotogramma)

"Oltre a essere sconcertante appare irrazionale il fatto che proprio il 29 marzo il ministero dell'Economia e delle Finanze mi mandava una lettera nella quale mi chiedeva il concerto per la nomina del commissario e del sub-commissario di Campania e Lazio. Quindi francamente non si comprende questa presa di posizione di qualche giorno fa da parte del viceministro dell'Economia". Così il ministro della Salute Giulia Grillo replica al viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, secondo il quale non c'è motivo di commissariare la sanità campana.