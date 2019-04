Forza Italia 'arruola' Irene Pivetti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' pronta a tornare in politica e a scendere in campo per Forza Italia alle europee. L'ex leghista Irene Pivetti, che nel 1994 è stata la prima esponente del Carroccio targato Umberto Bossi a ricoprire un incarico istituzionale, nonché la più giovane presidente della Camera della storia della Repubblica (all'epoca aveva soltanto 31 anni), è uno dei nomi che circolano in ambienti di Fi. Nelle ultime ore, riferiscono fonti azzurre all'Adnkronos, sarebbe spuntata la candidatura della Pivetti, che potrebbe correre in una delle circoscrizioni del Nord, dietro il capolista Silvio Berlusconi. Dopo aver lasciato la Lega, Pivetti si è dedicata alla televisione come presentatrice e come opinionista in vari talk. Ora all'orizzonte potrebbe esserci il ritorno in politica per il voto del 26 maggio. Circola anche il nome, per la Sicilia, di Giovanni La Via che, a Bruxelles, dopo l'esperienza centrista, è tornato nelle file di Fi, ma l'indiscrezione non trova conferme, anche se oggi era all'appuntamento con Tajani e ha preso la parola. E a Bruxelles si è fatto vedere anche l'assessore alla Regione Siciliana Gaetano Armao. Per il resto, non ci sarebbero problemi per la conferma di Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Innocenzo Leontini, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini e Elisabetta Gardini, sempre che si risolva la querelle altoatesina. Antonio Tajani, secondo le previsioni, sarà capolista al Centro, mentre Silvio Berlusconi lo sarà nelle altre circoscrizioni.