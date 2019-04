Dal 'talebano' Sofo al patron del Papeete, Salvini lima le liste

(Fotogramma)

Dal centro e dal sud tanta società civile e alcuni amministratori. Al nord, invece le liste della Lega arrivano - naturalmente - come espressione del territorio dove il Carroccio è radicato da decenni. In Puglia, secondo gli ultimi rumors salta il nome di Andrea Caroppo, già segretario regionale della Lega-Salvini Premier, quasi certo che correrà invece Massimo Casanova, titolare del Papeete beach di Milano Marittima e amico di Salvini.

Nomi dell'ultima ora anche quello del giornalista Fabio Dragoni, quello della presidente di Eurexit Francesca Donato e quelli di Marco Campomenosi, vicesegretario della Lega in Liguria, e del senatore, anche lui ligure, Francesco Bruzzone. Sembra svanire, la candidatura del banchiere Ettore Gotti Tedeschi, resta probabile quella di un altro banchiere come Valentino Grant, mentre sale quella dell'economista euroscettico Antonio Maria Rinaldi, nella circoscrizione del centro.

Matteo Salvini, capolista per le europee in tutte le circoscrizioni, sta limando i nomi, che saranno resi noti solo lunedì, a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione. In lista si dovrebbe trovare il 'talebano' Vincenzo Sofo, ideologo sovranista e fidanzato di Marion Le Pen, nipote di Marine. Certi Marco Zanni, uomo macchina a Bruxelles, attuale responsabile esteri e proveniente dai Cinque Stelle, Alessandro Panza, capo dell'organizzazione di via Bellerio e Paolo Borchia, coordinatore federale di 'Lega nel Mondo'. Tutti e tre vicinissimi a Salvini.

Da nord a sud avanzano i sindaci: come Susanna Ceccardi, sindaca di Cascina, Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno e Isabella Tovaglieri, vicesindaco di Busto Arsizio.

Nella circoscrizione nordovest in pole l'imprenditrice Gianna Gancia, ex presidente della provincia di Cuneo e Laura Molteni, consigliera comunale a Milano. Per la circoscrizione insulare corre almeno uno tra Igor Gelarda e Fabio Cantarella, plenipotenziari del Carroccio in Sicilia. Nell'isola il nome che circola è quello della messinese Daniela Bruno.

In Sardegna certo che Salvini sta valutando nomi di dirigenti del Partito sardo d'azione, dopo l'alleanza che ha portato già alla vittoria di Solinas alla Regione. Infine non è certa la riconferma degli eurodeputati uscenti Ciocca, Bizzotto, Scottà, Lancini e Borghezio.