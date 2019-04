Europee, le 5 del MoVimento

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, l'assessora all'Innovazione del Comune di Torino Paola Pisano non figura più nell'elenco delle 5 capilista per le Europee scelte dal capo politico Luigi Di Maio. Tra i 5 nomi indicati da Di Maio, tutti al femminile, ci sarebbero, oltre alla manager Alessandra Todde e alla giornalista antimafia Sabrina Pignedoli, una funzionaria Ue, una docente universitaria e una dirigente pubblica.

Si tratta di nomi che verranno resi noti domani e sottoposti al voto della Rete, per essere ratificati, lunedì prossimo. Pisano, a quanto si apprende, era uno dei nomi inizialmente sondati dal vicepremier, ma i rumors su un suo 'passaggio' a Bruxelles avevano creato malumori in seno al M5S Torino. Anche per questo, con ogni probabilità, Di Maio -che domani sarà nel capoluogo piemontese per un evento con la sindaca Chiara Appendino e la stessa Pisano- avrebbe deciso di agire diversamente.