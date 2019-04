Lega: "Commissario? Molto più utile al Commercio"

(Fotogramma)

"Per difendere il Made in Italy dal falso e dalla concorrenza sleale, una truffa che costa alle imprese italiane 60 miliardi di euro di mancate esportazioni ogni anno, è molto più utile il Commissario al Commercio, e su questo la Lega ha le idee chiare. Altrettanto chiaro è che il risultato del 26 maggio sarà importante per capire come la pensano gli italiani". Lo sottolineano fonti della Lega dopo che oggi Luigi Di Maio, in conferenza stampa, ha sottolineato come "sarà fondamentale il ruolo del Commissario all'Industria".

"Andiamo in Europa con le idee ben chiare - ha detto il vicepremier - Essere al governo e poter partecipare al lavoro del Parlamento Ue con un gruppo che sarà ago della bilancia è sicuramente un vantaggio. Per noi sarà fondamentale il ruolo del Commissario all'Industria e alle imprese". "Con il suo 0,9% a febbraio" per quanto riguarda la produzione industriale "l'Italia ha battuto tutti gli altri Paesi. E' per le imprese e gli artigiani che dobbiamo continuare per cambiare in Italia e in Europa", ha aggiunto Di Maio. La nomina del Commissario all'Industria "è un punto di accordo nel governo. Quel nome - ha puntualizzato - non dipende dal risultato delle europee".