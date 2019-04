Lega 'plagia' grafica 5S

Le due grafiche a confronto: a sinistra l'originale 5S, a destra il plagio del Carroccio

Non bastavano i dissidi sulla famiglia e sulle tasse. Ora ci si mette anche Facebook a far 'bisticciare' M5S e Lega. Questa volta la 'pietra dello scandalo' è una grafica postata sul social network dall'account ufficiale del Movimento 5 Stelle e 'presa in prestito', volendo usare un eufemismo, dalla pagina Lega - Salvini premier, che ha accuratamente tagliato il logo dei pentastellati.

Tutto si svolge ieri, 12 aprile, quando alle 14:41 la pagina Facebook del M5S posta una grafica per celebrare il +0,9% della produzione industriale messo a segno dall'Italia nel mese di febbraio su base annua (dati Eurostat), risultato che vede il Belpaese davanti a Francia, Spagna e Germania.

Nel giro di poche ore la stessa grafica elaborata dalla comunicazione grillina - questa volta orfana del logo M5S - viene utilizzata dal canale Facebook ufficiale del partito di Matteo Salvini in un post delle 20:07. La cosa non è passata inosservata negli uffici comunicazione del M5S: "Se ti copiano significa che l'idea è stata ottima", è la battuta che rimbalza nelle chat grilline.