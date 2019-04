Conte: Colpo al cuore per tutti noi europei /VIDEO

(Afp)

"Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame". Così il premier Giuseppe Conte esprime in francese la sua solidarietà ai transalpini per quanto sta accadendo a Notre Dame, devastata dalle fiamme.





























"Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, crollata la guglia" twitta il vicepremier Matteo Salvini che, inviando "un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi", assicura che "dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare". La tragedia di Notre Dame "fa male al cuore, le parole non sono mai sufficienti, ora però ci sarà da capire perché, al di là della vicinanza ai francesi. Come è possibile che un monumento in pochi minuti non lasci traccia di sé, senza che ci fossero sistemi di allerta".



























"Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame, patrimonio dell'umanità tutta" twitta il vicepremier Luigi Di Maio. "Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano!".

























"Terrificanti le immagini di Notre Dame in fiamme" twitta il presidente della Camera, Roberto Fico. "Immagini che non avremmo mai voluto vedere per un luogo simbolo della Francia, della cultura europea, un patrimonio dell'umanità. Tutta la mia vicinanza e quella di Montecitorio al popolo francese".



























"Fiato sospeso per Notre Dame". Lo scrive su twitter l'ex premier Paolo Gentiloni, che posta le immagini dell'incendio che sta devastando la cattedrale di Parigi. "Viene da piangere #NotreDame", scrive in un successivo tweet il presidente del Pd.