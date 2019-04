Fico: "Vicino a Raggi e ai sindaci in trincea"

(Fotogramma)

"Noi sappiamo quanti Comuni siano difficili, quante poche risorse abbiano, e quindi io sono vicino come Stato alla Raggi e a tutti gli altri sindaci che sono in trincea". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rispondendo a Napoli ai cronisti sui contrasti tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. "Ai sindaci bisogna dare supporto e non contrastarli", ha aggiunto Fico.