Grillo in Giappone: "Immensa voglia di spaghetti al pomodoro"

"Ritornerò in Italia portandomi questo ricordo: del vostro cibo, delle vostre minestre, del vostro riso che mettete da tutte le parti, dei vostri ristoranti che sono un po' cinesi, un po' thailandesi, un po' giapponesi, non si capisce più nulla", dichiara Beppe Grillo nel suo intervento alla Camera alta del Parlamento del Giappone, in cui ha parlato dei primi otto mesi del governo gialloverde e della democrazia diretta.

"Andrò a casa con un'immensa voglia di farmi un piatto di spaghetti al pomodoro, voi non siete capaci a fare gli spaghetti anche se ci provate a farli. Li mettete ovunque, lasciateli perdere".

Il garante del MoVimento 5 Stelle ha parlato anche della cultura giapponese: "Avete eccessi da una parte all’altra, siete un popolo difficile da capire intensamente. Diventate adulti, basta con cartoni animati e orsacchiotti. Tornerò qui per fare uno spettacolo”, ha concluso il comico.