"Rooooma", Meloni tormentone social

(Twitter /@TitoBorsa)

Dopo 'Ollolanda', ecco un nuovo tormentone - involontario - targato Giorgia Meloni . L'occasione arriva durante la presentazione delle liste per le europee di Fratelli d'Italia a Torino, con la leader del partito che si scalda sul palco nel ricordare alla platea quale sia la capitale d'Italia. E il concetto, ripetuto più volte con una certa veemenza - "Roma! Roooooma! E' Roooooooma la capitale d'Italia!" -, diventa subito virale sui social.

"La mia pacata reazione quando vedo foto storte o con i colori troppo caldi", "una straordinaria Linda Blair durante le riprese del suo primo film 'L'Esorcista'...", "stamattina nel traffico di #Roma sono calmo come la #meloni", ironizzano condividendo la clip virale tra i trend di Twitter, rintracciando anche diverse analogie con il film '300': "'Rooooma' di Giorgia Meloni - ironizzano - is the new 'questa è SPAAAAARTAAAAAA!' di Leonida".