Bardi, primo giorno da governatore

(Fotogramma)

Si è insediato alla Regione Basilicata il nuovo presidente della giunta regionale Vito Bardi, generale della Guardia di Finanza in pensione dopo una lunga e onorata carriera. E' stato proclamato verso mezzogiorno. Alle elezioni regionali del 24 marzo Bardi ha ottenuto il 42,4%, a capo di una coalizione di centrodestra. Subito dopo l'atto ufficiale della Corte di appello, si è recato al Palazzo della Regione per il passaggio delle consegne con la vice presidente Flavia Franconi. Con l'insediamento del nuovo presidente inizia l'undicesima legislatura lucana.

"Da oggi sono il presidente della Regione Basilicata. Sono onorato e orgoglioso di aver assunto questo incarico e spero di poter ricambiare la fiducia che il popolo lucano mi ha accordato per mettere in pratica quello che si è detto in campagna elettorale" ha detto Bardi in una breve conferenza stampa. ''Sono qui per lavorare, per portare il contributo mio, della giunta e dei consiglieri tutti - ha aggiunto - per il bene della Basilicata e soprattutto proseguire in un'opera già avviata dalla precedente gestione e che sicuramente dovrà continuare e dovrà tener conto che siamo di fronte a dei grossi problemi che devono essere affrontati ma è una macchina che è in corsa e non va fermata. Ci sono dei problemi che sono stati risolti, altri che sono in fase di risoluzione. Ho avuto modo di parlare di molti problemi che sono all'ordine del giorno e che sicuramente troveranno accoglimento e che potranno essere affrontati già da subito''.