"Se Salvini è Batman, io sono Wonder Woman"

(Fotogramma /Ipa)

"Rispondo con una battuta. Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più a Roma, allora io sono Wonder Woman perché ho assunto più di mille vigili". Siparietto della sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una conferenza in Campidoglio, replicando alle parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini ('per Roma, come ministro, manca solo che mi metto il mantello di Batman', ha detto ieri) e i dati del Viminale su 136 poliziotti già inviati a Roma e altri 844 in arrivo.