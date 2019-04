Gardini si candida con Meloni

(Fotogramma)

"Conosce l'Europa, saprà difendere gli interessi d'Italia". E' quanto ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che nella sala Santa Chiara, in occasione della presentazione del Patto per il lavoro, ha annunciato la notizia insieme all'eurodeputata uscente di Forza Italia."Sono felice di accogliere Elisabetta Gardini, da ieri fra i Conservatori europei, nella lista Fdi per il Nordest" conclude.