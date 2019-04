Morto Bordin, voce storica di Radio Radicale /Video

(Fotogramma)

E' morto Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. L'annuncio in diretta. Bordin è stato per anni conduttore della rassegna stampa mattutina dell'emittente. Aveva 67 anni.

"Massimo era la voce più importante di Radio Radicale. E' difficile dire quanto mancherà alla radio, quanto mancherà la sua rassegna. Massimo era Radio Radicale e per noi è una perdita incolmabile. Non ci sono parole" dice all'Adnkronos Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale. Una scomparsa che arriva in un momento difficilissimo per la radio che rischia la chiusura per i tagli decisi dal governo. Ma, per oggi, la vicenda viene messa da parte dai colleghi di Bordin. "No - spiega Falconio - oggi di questo non vogliamo parlare".

Rita Bernardini, commossa, trova a stento le parole per ricordare Bordin: Massimo ha onorato il giornalismo, lui è stato 'la' voce di Radio Radicale. Pur nel massimo riserbo, ha voluto lottare fino all'ultimo - ricorda l'ex deputata, membro della presidenza del Partito Radicale, con l'Adnkronos - Ricordo le sue ultime due rassegne stampa, era molto molto affaticato e tutti siamo rimasti sbalorditi quando le ha concluse con molto anticipo". Bernardini, in un momento difficile come quello che sta attraversando Radio Radicale, invita a riascoltare le parole di Bordin: "Del suo intervento straordinario, fatto recentissimamente e con una forza incredibile al Congresso del Partito Radicale, mi è rimasto impresso un passaggio. Quando, rivolgendosi al governo, a Di Maio e al M5s, disse 'voi avete paura di far sentire la voce di quello che succede dentro il Parlamento, temete di far sentire anche la voce del Parlamento, anche quella del M5S'".

Bordin "era l'immagine della radio. La sua rassegna stampa era il marchio di fabbrica di un modo di vivere che lui aveva incarnato al meglio - le parole all'Adnkronos dell'esponente radicale Maurizio Turco - Il lungo rapporto con Marco Pannella sta lì a significare proprio questo. Un rapporto sempre leale, corretto, rispondente alla sua personalità, che è quello che viene richiesto a un radicale: ovvero essere se stesso. E lui lo è stato fino in fondo. Fino all'ultimo ha voluto fare la sua rassegna stampa". "Con Massimo ci si conosceva da tanti anni, il dolore è forte. E' scomparsa una persona di casa, di famiglia", aggiunge Turco.

Unanime il cordoglio del mondo politico. "La politica, diceva Francesco Cossiga, è una droga e grazie a Massimo Bordin, comunque la pensassimo, noi drogati di politica potevamo cominciare la giornata con una corposa dose quotidiana" dice Andrea Cangini, senatore e responsabile Cultura di Forza Italia. "Ci attendono risvegli tristi, la morte di Bordin ci impoverisce e ci scombussola. Emblematico il fatto che Massimo abbia abbandonato il microfono nel momento più basso della Politica. Come a dire: 'Altre sono oggi le logiche, non c'è più bisogno di me'. Mai come in questa triste giornata è il caso di scandire 'Lunga vita a Radio Radicale'", conclude Cangini. "La morte di Massimo Bordin ci toglie una voce libera, critica e attenta sulla politica e sulla società. Un rarissimo giornalista - scrive su Twitter Mara Carfagna di Forza Italia - mi ha aiutato a capire quel che succedeva, quando succedeva. Salvare Radio Radicale, ora, è più urgente che mai".

Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd, esprime "grande cordoglio" a nome di tutto il gruppo per la morte di Bordin. "La sua rassegna stampa mattutina su Radio Radicale è stata per lunghi anni un modello di grande giornalismo - sottolinea - La sua battaglia contro il giustizialismo illiberale ha formato la cultura giuridica di una generazione di sinceri democratici". "Una perdita enorme per il giornalismo italiano - scrive su Twitter Anna Ascani, capogruppo del Pd in commissione Cultura alla Camera - La rassegna stampa, ma anche i tanti anni da direttore di Radio Radicale, le conversazioni domenicali con Pannella: una scuola di politica e di informazione. Vergogna chi vuole ricordarlo chiudendo la radio".

"La scomparsa di Massimo Bordin è un dolore immenso per la perdita di un grande giornalista, modello di informazione davvero libera, e di una persona squisita - afferma Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali e presidente del gruppo Misto - Ci mancherà moltissimo. Mi stringo in questo momento a tutti i suoi cari e alla redazione di Radio Radicale, che perde la sua voce migliore in un momento già molto difficile. Il modo migliore per ricordare Massimo, quello che credo lui stesso vorrebbe, è oggi continuare con ancora più impegno la battaglia per impedire la chiusura di Radio Radicale".

