Trenta: "Renzi mi querela? A volte ritornano"

(Fotogramma)

"Che dirle, a volte ritornano. Se è nostalgico del suo aereo mi dispiace...". Così la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos, commenta la querela annunciata nei suoi confronti da Matteo Renzi per la vicenda dell'aereo di Stato. Sono dieci le azioni civili di risarcimento danni di cui parla Renzi e "ne seguiranno altre" afferma l'ex premier.

"Ormai Renzi è un caso umano e comunque preferisco ricordarmelo da vivo. Altro non voglio dire perché lui lo fa apposta, spera di far parlare di sé e io non ci casco" commenta all'Adnkronos Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. "Io non ho nulla da dire, non conosco quel servizio perché all'epoca non dirigevo Panorama" risponde Maurizio Belpietro a proposito della richiesta di risarcimento per una copertina sull'alluvione di Genova. "Ho controllato. Credo che quella copertina risalga al 2015, io non ero direttore, Panorama era di un'altra società. Per cui - sottolinea Belpietro - non ho nulla da dire in merito a questa vicenda che riguarda una stagione precedente rispetto a quella attuale".

"Mi dispiace che Renzi abbia capito male perché io sono stato una persona molto leale - dice all'Adnkronos lo chef Gianfranco Vissani - Era un modo di dire, come mi diceva sempre anche mio padre 'sei peggio di Attila, sei peggio di Hitler'. Quello che ho detto è stato che 'a livello politico ha distrutto un partito, quello che ha fatto Hitler in Germania'". "Lui quanti anni ha, ce l'ha 40 anni? - si chiede Vissani - Io seguo il partito da prima che lui nascesse: lui con un colpo ha distrutto quello che Berlinguer, Occhetto, D'Alema, Bersani, Veltroni hanno costruito negli anni". Contattata dall'Adnkronos Alda D'Eusanio replica: "Non so a quale insulto faccia riferimento Renzi ma se mi vuole querelare faccia come crede". "Credo - prosegue - che si riferisca alla battuta che ho fatto durante una puntata di '#CR4 - La Repubblica delle Donne' condotta da Piero Chiambretti su Rete4, una trasmissione divertente dove il conduttore fa domande scherzose e gli ospiti rispondono. Durante quella puntata Chiambretti mi chiese se secondo me Renzi era più un conduttore o un politico e io risposi che aveva un disturbo della personalità. Se lo ritiene un insulto - scherza D'Eusanio - si vede che è vero!''.