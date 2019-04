Chi è Armando Siri

(Fotogramma)

Senatore della Lega, papà della flat tax, Armando Siri è il sottosegretario ai Trasporti indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Classe 1971, giornalista pubblicista dal 1998, Siri ha lavorato come redattore a Mediaset ed è stato autore di programmi televisivi. Papà di una ragazza ventenne, da giovanissimo è stato attivista della gioventù socialista e poi amico personale e collaboratore di Bettino Craxi del quale ha condiviso e sostenuto la visione del giusto equilibrio che si può realizzare nello Stato tra intrapresa privata e prerogativa pubblica.

Autore di numerosi saggi politici, filosofici ed economici, nel 1995 pubblica 'La Beffa', nel 1997 'Il Sacco all’Italia' e a settembre 2010 'L'Italia Nuova - L'Inizio' in cui propone un nuovo sistema istituzionale, fiscale e di convivenza sociale. Nel 2013 pubblica il saggio politico-filosofico 'La luce e l'ombra - consapevolezza e responsabilità dell'Uomo all'alba di una nuova epoca', nel 2014 il saggio economico 'Eurokrazia - Le origini e la via d'uscita' e nel 2016 'Flat Tax- La Rivoluzione Fiscale in Italia è possibile'. Nel 2011 fonda e diventa presidente del PIN - Partito Italia Nuova, una comunità politica e culturale con sedi e iscritti in tutta Italia, che si aggrega attorno al suo personale pensiero politico e filosofico.

Una delle principali riforme proposte e sostenute da Armando Siri è quella fiscale ad aliquota unica (flat tax) al 15% su tutti i redditi da lavoro. Nel dicembre 2014 sigla una collaborazione con il segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale sposa il progetto di flat tax al 15% portato all'attenzione dei media nazionali grazie a un convegno internazionale (Aliquota unica: si può).

Da quel momento Siri diventa noto come ideologo italiano della flat tax al 15% e nel maggio 2015 viene nominato responsabile economico e della formazione di 'Noi con Salvini', il movimento politico che rappresenta il nuovo corso della Lega nelle regioni del centro-sud Italia. Siri è autore della proposta di legge per l'introduzione della flat tax al 15%, depositata presso la Camera dei Deputati nel giugno 2015 dal gruppo parlamentare della Lega Nord ed è ideatore e organizzatore del format Scuola di Formazione Politica, che nel luglio 2015 viene proposto da Salvini come contenitore formativo e didattico rivolto a tutti i simpatizzanti e attivisti della sua area politica.

Siri ha inoltre lavorato alla stesura del testo di legge che propone l'introduzione del servizio civile obbligatorio e retribuito per tutti i giovani maggiorenni ed è autore della proposta del Reddito di Avviamento al Lavoro. Alle elezioni politiche del 2018 del 4 marzo si è candidato con la Lega ed è stato veletto nel collegio dell'Emilia Ovest per la XVIII legislatura della Repubblica Italiana. Poi la nomina a sottosegretario di Stato presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti