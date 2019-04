Natale di Roma, il post di Giorgia Meloni

"Natale di Roma: 'Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi' - Alberto Sordi - 2772 volte auguri Roma!". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del Natale di Roma.

Nonostante quest'anno il 2772esimo compleanno della città fondata da Romolo nel 753 a.C. abbia coinciso con la Pasqua, un lungo serpentone di turisti e romani si snodava questa mattina ai Fori da largo Corrado Ricci fino alla basilica di Cosma e Damiano. All'interno dell'area archeologica, tra rievocazioni storiche e decine di gruppi organizzati che seguivano le guide tra le antiche vestigia romane, c'era anche qualcuno che si era auto-organizzato per un tour 'fai da te' tra i simboli della Roma degli albori: dalle capanne romulee al tempio di Vesta, un viaggio in diverse tappe in cui a fare da oratori erano questa volta studenti, lavoratori, signore di mezza età.