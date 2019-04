25 aprile, Di Maio: "Non è questione di destra o sinistra"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce. Al contrario, cresciamo se diamo forza a certi valori, alla nostra storia. Perché col menefreghismo non si va da nessuna parte". Così su Facebook il vicepremier Luigi di Maio che aggiunge: "E poi, concedetemelo, è curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile siano gli stessi che però hanno aderito al congresso di Verona, passeggiando mano per la mano con gli antiabortisti". "Per carità - sottolinea il leader politico M5S- ognuno la vede come vuole. Il pensiero è libero. Ma io, sia chiaro, voglio anche un'Italia libera, di guardare avanti innanzitutto".

L'affondo del vicepremier pentastellato è nei confronti dell'alleato Matteo Salvini che nei giorni scorsi aveva liquidato la ricorrenza come un "derby fascisti-comunisti, destra-sinistra".

"Il ripristino della leva obbligatoria, la contestazione della 194, gli attacchi alle donne, il ritorno al Medioevo non fanno parte dei valori del MoVimento 5 Stelle - ha sottolineato Di maio - Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica italiana. Non è questione di destra o di sinistra, come sento dire, ma di credere in questo Paese. Di credere nell’Italia e di rispettarla. E chi come me ci crede, il 25 aprile lo ricorda!".