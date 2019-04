25 aprile, Di Maio: "Incredibile discutere di questo"

(Fotogramma)

"Ebbene oggi è il 25 aprile, è festa nazionale, festa della Liberazione. Per giorni si è riusciti a discutere anche di questo, è incredibile. Si è discusso di una festa, come se il Paese non avesse altri problemi a cui pensare". Ad affermarlo è il vicepremier, Luigi Di Maio, in un post pubblicato su Facebook. "Io oggi ricordo il 25 aprile perché - sottolinea- è un dovere istituzionale, oltre che storico. Perché è un valore. E tutti questi problemi sulla festa rossa o sulla festa di sinistra non me li faccio".

"Il 25 aprile è una giornata di festa e le feste si celebrano, punto - scrive Di Maio -. Ognuno poi lo facesse come vuole, ma teniamoci stretto il ricordo di ciò che passò il nostro Paese, visto è considerato che il 25 aprile di 74 anni fa fu il momento fondante della nostra democrazia, che trova le sue radici nella Costituzione".

"La Costituzione - sottolinea il capo pentastellato - non è carta straccia, bensì la guida dei diritti e dei doveri per ogni singolo cittadino. È un pilastro di iviltà ed è anche per questo motivo che oggi sarò in Umbria, una regione recentemente colpita da uno scandalo giudiziario che ha interessato la sanità locale".

"Proprio il diritto alla salute è un diritto riconosciuto nella nostra Carta costituzionale. È un diritto fondamentale dell'individuo e non è barattabile. Non lo si può mercificare per qualche poltrona politica come è stato fatto in Umbria. È un diritto riconosciuto a tutti, da Nord a Sud. E se qualcuno pensa di cancellarlo, se pensa di spaccare il Paese in due creando dei malati di serie A e di serie B, troverà il nostro muro", avverte Di Maio.

"Il programma che seguirò - ricorda poi Di Maio - oggi è piuttosto intenso. Alle 10 sarò a Roma presso la Sinagoga Beth con il Presidente del World Jewish Congress Ronald Lauder per rendere omaggio alla lapide in memoria della Brigata Ebraica. Alle 13 sarò invece a Perugia per visitare l'Ospedale Santa Maria della Misericordia, mentre nel primo pomeriggio andrò ad Assisi e poi renderò omaggio alla tomba di San Francesco, un santo a cui siamo molto legati in famiglia e al quale il MoVimento ha dedicato il giorno della sua nascita. Infine alle 17 a Perugia in piazza, con i cittadini, per festeggiare questa giornata insieme a loro".