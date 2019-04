Brigata ebraica contestata a Milano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Contestazione alla Brigata Ebraica al corteo per il 25 aprile a Milano. Come ogni anno un gruppo di circa venti persone ha aspettato la Brigata Ebraica all’angolo fra corso Venezia e piazza San Babila e ha accolto i manifestanti urlando 'Assassini' e 'Palestina libera, Palestina rossa' e con lo striscione 'Contro l'imperialismo e il sionismo, con la resistenza palestinese, a fianco dei popoli che lottano'. Di risposta i manifestanti della Brigata Ebraica hanno intonato 'Bella Ciao'.

Intanto, a Roma, ha sfilato il corteo organizzato dall'Anpi che da Largo Bompiani è arrivato a Porta San Paolo (FOTO). Ad aprire il corteo, dove erano presenti anche molte bandiere di Emergency, Cgil, Pd, Sinistra Italiana, Potere al popolo e Partito Comunista, e bandiere palestinesi, un furgone con altroparlanti che hanno intonato le canzoni tipiche della Resistenza, da 'Bella Ciao' a ' Fischia il vento, passando per gli Intillimani. In basso foto Adnkronos.

"E' stato il corteo più grande degli ultimi anni e ce ne era bisogno. Grazie ai partigiani" ha detto il presidente dell'Anpi di Roma Fabrizio De Sanctis. "A chi trova delle scuse per non festeggiare il 25 aprile diciamo che è vergognoso", ha affermato. "I geni del populismo sono nei dittatori del passato. Erano i progenitori dei populismi di oggi: i 'duci'". Sempre a Roma, è andata in scena una contromanifestazione di Forza Nuova, a piazzale Clodio, di fronte al Tribunale di Roma, "uno dei simboli dell'antifascismo di regime", dove i militanti dei due movimenti di estrema destra hanno protestato, come annunciato, per chiedere la liberazione di Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli "ingiustamente detenuti" per una presunta aggressione al giornalista dell'Espresso.

POLEMICHE SU SALVINI A CORLEONE - Non sono mancate critiche per il vicepremier Matteo Salvini che ha deciso disertare le celebrazioni, volando a Corleone (Palermo) per presenziare a una iniziativa antimafia. Una scelta, quella del ministro dell'Interno, stigmatizzata anche dall'altro azionista del governo, Luigi Di Maio.

La mafia, ha spiegato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico si combatte con il buon esempio e le buone pratiche, non "andando a festeggiare a Corleone". "Mettiamo da parte le polemiche. Il 25 Aprile e' una Festa nazionale che deve unire e non dividere" ha spiegato ancora Di Maio, al termine della visita alla Sinagoga di Roma, dove ha reso omaggio ai componenti della Brigata Ebraica che combatteremo a fianco delle truppe alleate per liberare l'Italia dal giogo nazifascista.

"Questa giornata - ha insistito Di Maio - divide chi non la vuole festeggiare. Non solo va festeggiata, ma al di là dei colori politici, bisogna fare in modo di onorare che chi ci ha portato fin qui, chi ci ha liberato, possa venire onorato da un governo che può realizzare ancora tante cose". Da Corleone, però, Salvini non intende polemizzare con Di Maio e si è detto "contento di aver passato questo 25 Aprile nel cuore della Sicilia". "Mi sono impegnato a non rispondere sulle polemiche - ha spiegato a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Di Maio - sono in modalità zen. La polemica politica la lascio agli altri".

"La lotta alla mafia non bisogna ricordarla solo il 25 aprile, sarebbe utile che il governo se la ricordasse tutti i giorni" ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione del 25 aprile a Milano. "Vorrei ricordare a tutti che la mafia c'è da 150 anni e si era messa pienamente d'accordo anche con il fascismo. Credo che sia stupido mettere sullo stesso piano il fascismo e comunismo: il fascismo è stato combattuto anche dal comunismo insieme a tutte le altre culture e se siamo liberi è perché c'è stata libertà", ha aggiunto.