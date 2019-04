"Buffona", Raggi fischiata a corteo Anpi

(Fotogramma)

Applausi ma anche qualche contestazione per la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenuta alla manifestazione dell’Anpi per il 25 aprile. "Buffona, libera CasaPound" e alcuni fischi sono stati indirizzati alla sindaca da sotto il palco.

"Siamo qui per celebrare quelle persone che hanno dato la vita affinché tutti possano esprimere le proprie idee come alcuni di voi stanno facendo adesso" ha detto Raggi. "Il valore dell’antifascismo è in quella Costituzione che permette a tutti noi di esprimerci. Dire che siamo antifascisti è fondamentale, buon 25 aprile a tutti" ha concluso la sindaca.