La contromanifestazione di Forza Nuova

(Fotogramma)

Uno striscione con su scritto 'mai più antifascismo' e bandiere della Repubblica Sociale: così Forza Nuova e Avanguardia nazionale 'festeggiano' il 25 aprile a Roma. La manifestazione si è svolta a mezzogiorno a piazzale Clodio, di fronte al Tribunale di Roma, "uno dei simboli dell'antifascismo di regime", dove i militanti dei due movimenti di estrema destra hanno protestato, come annunciato, per chiedere la liberazione di Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli, "ingiustamente detenuti" per una presunta aggressione a un giornalista.

"Il 25 aprile è ormai una data superata dalla storia: l'Italia e gli Italiani, non si sono solo liberati dal veleno antifascista, ma sono pronti all'attacco finale contro chi, oggi come ieri, vuole continuare a vendere popolo e nazione a nuovi e vecchi invasori", scriveva Fn nella nota con cui annunciava l'iniziativa.