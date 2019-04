Modena, imbrattato monumento martiri Foibe

"Imbrattati muri, il monumento ai martiri delle foibe, perfino la targa dedicata a un carabiniere partigiano. Ecco a voi la libertà proposta dagli antifascisti nel 2019". E' quanto scrive in un post su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni pubblicando delle foto in seguito al corteo per il 25 aprile a Modena.