Zingaretti saluta la 'pasionaria' Pina

"Ciao Pina, ancora non ci credo. Ciao e grazie per la tua passione, il tuo coraggio e i tuoi rimbrotti. Per la tua immensa passione. Ciao e grazie". Con queste parole il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha voluto esprimere la propria commozione per la scomparsa di Pina Cocci, storica militante del partito, da sempre in prima linea nelle battaglie del Pd a Roma e a Tor Bella Monaca, quartiere dove viveva.