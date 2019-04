Matilde e Gaia, il bacio saffico davanti a Salvini è virale

Foto dalla pagina Facebook di Circolo 'AUT'

Un bacio saffico all'improvviso ha spiazzato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo il comizio elettorale per le amministrative a Caltanissetta. Avvicinato per un selfie da due ragazze, Gaia e Matilde, al momento della posa del vicepremier, le due giovani si sono baciate. Una inquadratura diventata in breve virale sui social. "Un gesto quasi istintivo, un'idea che ci è venuta mentre partecipavamo alla protesta con gli attivisti del Circolo Arci Aut", ha raccontato Gaia a Fanpage.it. "Non siamo una coppia, siamo solo amiche. Ma entrambe volevamo lasciare un segno, per ribellarci alle politiche omofobe che questo governo ha dimostrato di supportare, non più tardi di un mese fa, al Congresso di Verona", ha aggiunto Gaia.

Gaia e Matilde vivono e studiano a Torino, rispettivamente design e comunicazione visiva e ingegneria, riferisce Fanpage.it. Si sono date appuntamento con i loro amici del Circolo Arci e della Rete degli Studenti Medi Caltanissetta, per far sentire la loro voce al comizio che Salvini ha tenuto per il 25 aprile: "Eravamo più di 100 attivisti ad esprimere il nostro dissenso. Durante l'intervento di Salvini sono partiti i fischi, avevamo anche uno striscione, che recitava 'La mafia e il fascismo si combattono ogni giorno', e che si riferiva appunto alla sua scelta di non celebrare il 25 aprile e la festa della Liberazione", ha detto Gaia.

"L'idea di fare un'azione eclatante ci è venuta nel momento stesso in cui il ministro ha esortato le persone presenti a farsi un selfie con lui", ha proseguito Gaia. Dopo lo scatto, "Salvini non si è smentito", ha raccontato Gaia. "Ci ha detto 'auguri e figli maschi', e ha dato un colpetto in testa a Matilde. Poi gli uomini della scorta ci hanno separate bruscamente, ci siamo subito sentite censurate". "Le discriminazioni sono un problema vissuto da qualsiasi ragazzo gay in Italia, indifferentemente al Nord e al Sud. Forse in Sicilia le reazioni delle persone omofobe sono ancora più aggressive, ma devo dire che l'atmosfera è pesante anche a Torino. E questo governo non fa altro che legittimare violenze di questo tipo", ha spiegato la giovane studentessa.

"Due ragazze mi hanno chiesto di fare una foto e poi si sono baciate pensando che a me desse fastidio. A ma ha fatto piacere e gli ho detto: 'auguri e figli maschi'. Non si sa mai..." ha spiegato Matteo Salvini a Gela. "Se pensavano di farmi fastidio, a me non interessa minimamente - ha aggiunto - basta che non si faccia finta che non esistono la mamma e papà. Poi, ama chi vuoi. Peace and love".