Di Maio: "Ora aumento stipendi italiani"

(FOTOGRAMMA/IPA)

"La stampa internazionale sempre molto amica dell’Italia, si fa per dire, anche oggi tifa contro il governo e scrive che cadrà dopo le Europee. Gli piacerebbe! Andiamo avanti per altri 4 anni e andiamo avanti per la nostra strada". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.

"Anche le elezioni in Sicilia, dove Zingaretti copiando Renzi si è alleato con Berlusconi firmando un altro Nazareno, hanno dimostrato che non c’è alternativa a questo governo! - prosegue il vicepremier - I prossimi passi ora sono: 1. Aumento degli stipendi degli italiani con il salario minimo. 2. Taglio di quelli dei parlamentari. 3. Una legge sul conflitto di interessi per combattere mafie e corruzione. 4. Togliere la sanità dalle mani dei partiti. 5. Una legge sull’acqua pubblica. Ah - conclude Di Maio -, per inciso: l’Iva non aumenta e non aumenterà. Non con il MoVimento 5 Stelle!".