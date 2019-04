Regeni, ok a commissione inchiesta

(Fotogramma)

Via libera all'istituzione della commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. La Camera ha dato l'ok con 376 voti a favore, 54 astenuti e nessun contrario. Tutti i gruppi hanno votato a favore, solo Fi si è astenuta. L'organismo parlamentare sarà chiamato a far luce sulla morte del ricercatore barbaramente ucciso in Egitto.

"Sono molto soddisfatto per l'approvazione della legge, è un passo successivo per accertare la verità, che significa che il nostro Paese, il nostro Parlamento, la nostra Camera dei deputati non si fermeranno mai perché vogliamo giustizia per il nostro Giulio, ucciso in Egitto" ha detto all'Adnkronos il presidente della Camera Roberto Fico . "Con la famiglia Regeni è tanto che ci sentiamo - risponde il presidente a chi gli domanda se oggi sentirà i genitori di Giulio - La commissione dovrà fare un lavoro faticoso, difficile, ma so che saranno tutti in grado di farlo al meglio e al massimo delle capacità".

Ma "il punto - per Fico - è che oggi, dopo tre anni, dovrebbero esserci la verità, la giustizia e non la commissione di inchiesta, ma purtroppo, siccome non ci sono state, dobbiamo andare avanti e usare ogni strumento". La commissione sarà incisiva? "Certo", si dice convinto il presidente della Camera.