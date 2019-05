Chi è Gerarda Pantalone, il nuovo prefetto di Roma

(Fotogramma/Ipa)

Gerarda Pantalone, capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale, è stata nominata prefetto di Roma dal Consiglio dei ministri. Prende il posto di Paola Basilone, prima donna prefetto della Capitale, che andrà in pensione. Campana, nata a Grazzanise, in provincia di Catania, il 22 luglio 1955. Si è laureata in Giurisprudenza all'Università di Napoli nel luglio del 1977 e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, presso la Corte d'Appello di Napoli, nel 1979.

La sua carriera comincia a metà degli anni Settanta quando vince il concorso pubblico ed entra nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con la qualifica di Consigliere di Prefettura e poi assegnata al Servizio stranieri della Direzione generale della Pubblica sicurezza. In questo ambito, si è occupata, prevalentemente, di contenzioso, affari generali, documentazione, studio e interpretazione della normativa in materia di stranieri ed emanazione delle direttive agli uffici periferici.

Nell'ottobre 1982 è stata assegnata all'Ufficio del vicecapo della Polizia per le esigenze della "Sezione speciale per l'attuazione della riforma della Pubblica Sicurezza". Tre anni più tardi, nel 1985, è passata alla Direzione centrale del personale del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori e preposta alla Sezione Trasferimenti, missioni e corsi dei funzionari di Polizia. Il 1° gennaio 1989 è stata promossa vice prefetto ispettore e, otto mesi dopo, ha assunto la direzione della divisione Dirigenti e Direttivi, dove si è impegnata a fondo nella delicata gestione dei funzionari della Polizia di Stato.

Il 1° gennaio 1996 è stata promossa vice prefetto e ha assunto la titolarità del Servizio dirigenti direttivi ed ispettori. Nel settembre dello stesso anno ha ottenuto la Direzione del Servizio ordinamento e contenzioso della Direzione centrale del Personale, dove ha svolto opera di coordinamento delle attività degli Uffici della Direzione centrale. Dal 1° novembre 1999 è stata trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze degli Organismi di informazione e sicurezza e, nominata prefetto nel 2005, ha continuato lavorare a palazzo Chigi. Dal 1° settembre 2009 al 1° aprile 2012 è stata Prefetto di Siena. Dal 2 aprile 2012 al 18 gennaio 2015 Prefetto di Salerno. Dal 19 gennaio 2015 al 12 febbraio 2017 prefetto di Napoli, prima di essere nominata al Viminale.