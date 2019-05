Di Battista: "Se governo cade, mi ricandido"

Alessandro Di Battista (FOTOGRAMMA/IPA)

"Se dopo le elezioni Europee dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei". Lo dice Alessandro Di Battista a 'Accordi e Disaccordi' in onda sul Nove. "Io non me lo auguro e non credo che avverrà anche perché questo governo, per merito dei 5 stelle, sta portando avanti cose interessanti, ma a settembre-ottobre mi ricandiderei".

Come capo politico dei 5 stelle? "No, questo no. C'è Luigi Di Maio che è capo politico". E come candidato sindaco di Roma? “No, non è plausibile. Non sono all'altezza di essere il sindaco di Roma. Virginia Raggi è stata all'altezza sempre di più”.



DI MAIO - Ricandidarsi? "Alessandro ha detto anche che crede che non cadrà il governo. Ci sono tante cose da fare" ha poi affermato Di Maio a 'Zapping' sull'annuncio di Di Battista.