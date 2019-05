Di Maio su Siri: "Caso chiuso"

(FOTOGRAMMA)

Le liti con la Lega "non sono una finta", ora "dobbiamo recuperare, anche dopo la questione Siri che si è chiusa". Lo dice Luigi Di Maio, ospite de L'Intervista di Maria Latella su 'SkyTg24'.

Alla giornalista che gli domanda se la vicenda sia davvero da considerarsi chiusa, "per me sì - replica dritto Di Maio - se non arriveranno le dimissioni, si voterà un decreto in Cdm", dove il "M5S ha la maggioranza assoluta: i numeri sono dalla nostra parte, ma spero non si arrivi a questo". Se si arrivasse a questo, il governo cadrebbe rovinosamente? "Non credo che la Lega farà cadere il governo per un caso di corruzione - osserva Di Maio -, sarebbe davvero clamoroso".