"Venga a votare", Messi convocato a Recanati

(Fotogramma)

Un elettore 'illustre' a Recanati: in vista delle elezioni comunali, il sindaco Francesco Fiordomo ha fatto recapitare a Leo Messi la cartolina elettorale. Il fuoriclasse del Barcellona ha infatti la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta tra i recanatesi residenti all'estero. "Qualche giorno fa è partita la cartolina per il concittadino illustre. Avendo la doppia cittadinanza il 26 maggio potrebbe presentarsi a Recanati e votare per il nuovo sindaco e per il nuovo Consiglio Comunale", ha scritto in un post su Facebook il sindaco Fiordomo il 1 maggio scorso.

"Dopo la super doppietta di stasera e la finale di Coppa Campioni ad un passo credo proprio che non ci farà la sopresa - ha sottolineato il primo cittadino commentando a caldo l'esito della semifinale di Champions tra il Barcellona e il Liverpool- L'invito però per la cittadinanza onoraria è partito da tempo. La sua storia e le origini recanatesi della famiglia (ne parlai, tra i primi, da giornalista tanti anni fa...) affascina e quando la raccontiamo ai ragazzi del Campus l'infinito restano a bocca aperta".