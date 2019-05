Castrazione chimica, finora raccolte 50mila firme

Nella prima giornata di raccolta firme a sostegno della proposta di legge per l'introduzione della castrazione chimica promossa dalla Lega, e che proseguirà anche domani, sono state 50mila le sottoscrizioni. A renderlo noto gli organizzatori.

"In tutte le piazze d'Italia stanno firmando a favore della proposta di legge della Lega per la castrazione chimica contro pedofili e stupratori - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Prato durante un comizio elettorale per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada - Chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino merita solo la galera, ma va anche curato per evitare che molesti altre donne e altri bambini. Su questo non ci fermeremo fino a quando non sarà legge dello Stato".