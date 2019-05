Pirozzi 'ricuce' con Meloni

SERGIO PIROZZI (Fotogramma)

Si chiama 'Siamo l'Italia'. E' il simbolo di un nuovo movimento con in primo piano il nome di Sergio Pirozzi e un cuore con l'immagine della penisola. Circolano le indiscrezioni che danno l'ex sindaco di Amatrice vicino al 'ritorno' con il partito di Giorgia Meloni, a poco più di un anno dall'espulsione da Fratelli d'Italia in seguito alla sua decisione di candidarsi a presidente della Regione Lazio e di non appoggiare il candidato unitario del centrodestra Stefano Parisi.



Proprio mentre Pirozzi viene indicato come prossimo partner di Fdi (presto dovrebbe essere ufficializzato un patto federativo tra Meloni e la lista dello Scarpone), apprende l'AdnKronos, spunta anche un marchio con il nome dell'ex primo cittadino di Amatrice e attuale consigliere regionale nel Lazio.





Il logo è stato depositato l'11 aprile scorso presso l'ufficio brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico.