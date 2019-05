Matteo Salvini (FOTOGRAMMA)

"Questa sera ci sarà un buco di tre quarti d'ora perché mi sono rifiutato di andare da Fabio Fazio. Sono l'unico segretario di partito che si è rifiutato, mi hanno detto 'ma come, fa 3 milioni di spettatori...'. Per me la coerenza viene prima e per me i valori e la coerenza valgono più di 3 milioni di spettatori". Lo ha detto il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Foligno. Poi, rivolgendosi direttamente a Fazio: "Riduciti lo stipendio, chiacchierone di sinistra pagato con i soldi degli italiani".