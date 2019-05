Salvini e l'ironia su Virginia Raggi

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi. Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto è sicuro a Roma soprattutto in periferia". Usa l'ironia il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Firenze, per sferrare un nuovo attacco alla sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Oggi pomeriggio -ha aggiunto Salvini- sarò a Roma, ma del sindaco di Roma non dico più nulla sennò dicono che ce l'ho con lei. Roma è ordinata, pulita, la metropolitana funziona, le strade sono a posto, i cestini sono vuoti e non si vede neanche un topo in giro per le strade". "Tutto ordinato, pulito, perfetto - ha ironizzato ancora Salvini - sopratutto in periferia: a Ostia, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara, tutto è tranqullo, pulito e sicuro. Almeno così non dicono che voglio litigare con gli altri".