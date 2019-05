"Che paura": Silvio lascia l'ospedale

Silvio Berlusconi (AFP)

"Adesso sto meglio, è passata ma mi sono preso una bella paura. Poi si sono succedute tante cose negli ultimi tempi che mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone. Invece ho avuto una ripresa eccellente e adesso tutti i valori fondamentali sono posto". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi all'uscita dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. "Ora mi prenderò qualche giorno ancora di convalescenza, l'ho promesso ai medici che mi hanno avuto in cura".

"Ringrazio tutti quelli che hanno seguito la mia avventura che, ho pensato, potesse essere la mia ultima. Ma anche questa è passata, il peggio è alle spalle, ho reagito in maniera splendida - ha detto il presidente di Forza Italia in un audio-messaggio - Ora farò qualche giorno di convalescenza, con l'intenzione di essere presente nelle ultime due settimane della campagna elettorale per le europee".