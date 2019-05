Svista social per Di Maio

(Fotogramma)

Pensavo fosse Monterotondo e invece era Palombara Sabina. Piccolo equivoco social per il vicepremier grillino Luigi Di Maio, che su Facebook annuncia il comizio in programma questa sera alle 20.30 in Piazza Duomo a Monterotondo utilizzando però, come sfondo, un'immagine di Palombara Sabina. Lo svarione è stato notato da Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia: "Luigi Di Maio va a Monterotondo a fare la campagna elettorale ma sceglie come sfondo la foto di Palombara Sabina, amministrata da Fratelli d'Italia e nella quale i 5 Stelle non hanno alcuna rappresentanza. Beneaugurale...", scrive sui social il capogruppo di Fdi alla Camera. Lo staff di Di Maio ha poi messo una toppa sostituendo la locandina con l'immagine giusta.