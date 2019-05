Chi sono Tatarella e Altitonante

(Fotogramma)

Sono stati definiti gli "enfant prodige" della politica. E risultano essere tra i 43 indagati dal pm di Milano nello scandalo sulle tangenti per appalti nelle province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti. Pietro Tatarella, consigliere comunale di Milano, iscritto nelle liste di Forza Italia e candidato alle prossime europee con il gruppo forzista, come si legge nella sua bio, viene da "una famiglia semplice: papà falegname e mamma casalinga che mi hanno insegnato rispetto, onestà e umiltà, tutti i valori di cui vado fiero e sui quali ho pesato ogni singola decisione presa nella mia vita".

Diplomato al Liceo Scientifico Marconi, ha fondato nel 2017 la Ecol Consulting, una società di consulenza strategica, nei settori ambiente ed energia, curando la parte riguardante le relazioni istituzionali, lo sviluppo commerciale, anche internazionale. E' consulente per la regione Lombardia dal 2008. Fabio Altitonante, sottosegretario alla rigenerazione e sviluppo area Expo della regione Lombardia, scelto da Attilio Fontana dopo esser stato rieletto in consiglio nel marzo del 2018, anche lui orbita nell'area di Forza Italia. Nato a Teramo, si è trasferito a Milano per frequentare il Politecnico, dove si è laureato in ingegneria gestionale, è esperto di certificazione qualità energetica e aziendale.

La sua carriera politica inizia nel 2001 nel capoluogo lombardo. "Diventa sempre più forte, nel mentre, la passione per la politica. La politica come mezzo per interagire con i cittadini, per raccoglierne le esigenze e proporre soluzioni, nell’ottica di migliorare la comunità in cui si vive", scrive nella sua biografia. Assieme ai due c'è anche Diego Sozzano, eletto come deputato nel 2018 tra le fila del partito di Berlusconi. Piemontese, ingegnere civile, con la passione per l'ambiente, Sozzano pensa che "la politica deve ascoltare e chi ha un incarico politico deve garantire moralità nel privato e nel pubblico", come scrive sul suo sito internet.