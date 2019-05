Salvini: Ora la flat tax M5S: Ennesima farsa

(FOTOGRAMMA)

"Tiro fuori la flat tax già domani (mercoledì, ndr) al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a margine del convegno 'Una nuova giustizia: l’impresa che serve all’Italia’ a Milano. "Prima si fa e meglio è - ha aggiunto - è chiaro che bisognerà stringere i denti all’inizio, ma nel medio lungo periodo i risultati si sentono, anche in termini di lotta all’evasione. Chiunque voglia combatterla non lo fa soltanto con le manette ma lo fa anche abbassando le tasse".

"Ridurre le tasse è un’esigenza che non può aspettare mesi o anni" ha detto ancora il ministro, ricordando che la flat tax "è nel contratto di governo. I Paesi che la applicano crescono più di noi".



A stretto giro arriva la risposta del M5S: "Ennesima farsa sulla flat tax - dichiarano fonti di governo grilline all'AdnKronos - Cosa porta Salvini in Cdm? Non può portare un decreto senza che il Quirinale ne sappia nulla".

"Inoltre, mancano totalmente le coperture. Quindi è propaganda becera sulle speranze dei cittadini che aspettano la riduzione delle tasse", l'affondo dei 5 Stelle.