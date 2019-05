"Chi è il più anti-italiano?", Fdi lancia torneo social

(foto dalla pagina Fb di Fratelli d'Italia)

"Chi è il più antiitaliano?". In vista delle elezioni europee del 26 maggio, Fratelli d'Italia, sulla sua pagina Facebook, ha lanciato un torneo che, attraverso i like e le reactions ai vari post, decreterà chi è per gli utenti il personaggio (o la cosa) ritenuto più antiitaliano.

Al via la prima sfida con il Partito Democratico che se la deve vedere con il temutissimo caffè americano. Per votare il primo basta un semplice 'mi piace', se invece si vuole dare la preferenza alla bevanda oltreoceano si deve mettere un cuoricino alla foto. Al momento in vantaggio il caffè americano, con uno scarto, rispetto al partito di centro sinistra, di circa 400 voti.

Nel tabellone ci sono poi lo scrittore Roberto Saviano che sfida Pierre Moscovici, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Il vincitore se la dovrà vedere con il vincente della prima sfida. Gli incroci vedono poi l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro la pizza con l'ananas e Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, contro Guy Verhofstadt, il politico belga che aveva dato del burattino al nostro premier Giuseppe Conte.

Tra questi otto avremo il primo finalista, infatti dall'altro lato possiamo trovare il parmesan contrapposto al presidente uscente della Commissione europea Jean Claude Juncker, mentre George Soros se la dovrà vedere con la nostra Emma Bonino. Ma c'è spazio anche per la cancelliera tedesca Angela Merkel che sfiderà il presidente della Camera Roberto Fico e per il conduttore Fabio Fazio contro la pasta con il ketchup. La sfida è lanciata.