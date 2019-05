Calenda se la prende con +Europa

Nuova puntata del 'duello' tra Carlo Calenda e la lista +Europa, sempre per 'colpa' del M5s. L'ex ministro, via Twitter, ha puntato il dito contro David Borrelli, candidato alle europee con Benedetto Della Vedova e Emma Bonino con un passato 5 stelle. "Per tutti gli amici liberali del 'ma il Pd non è abbastanza lib-dem' il candidato di @Piu_Europa Borrelli già M5S e fiero oppositore del Ceta e affini. All’incontro con Confindustria Nord Est tutti europeisti: M5S, Lega, FdI. Sovranisti spariti", si legge nel tweet di Calenda corredato dalla foto del candidato di +Europa sul podio di Confindustria.

Borrelli, europarlamentare uscente, amico di Beppe Grillo, tra i fondatori di Rousseau, aveva annunciato il suo addio al M5s nel 2018 dopo essere stato protagonista della trattativa per il mancato approdo dei grillini al gruppo Alde a Strasburgo. Borrelli non è l'unico ex M5s candidato di +Europa. C'è anche Daniela Aiuto, uscente e autosospesa dal M5s nel 2018 dopo una indagine interna sui rimborsi.

Non è la prima volta che Calenda si trova a incrociare le lame con +Europa, con cui alla vigilia della campagna elettorale aveva provato a chiudere una intesa per una lista comune insieme al Pd. Qualche giorno fa, sempre via Twitter, l'ex ministro aveva ripreso Della Vedova proprio a a causa dei candidati ex M5s: "Quando la disperazione fa brutti scherzi. Caro @bendellavedova siete voi ad aver candidato due 5S! Piantala di scrivere cavolate e vai a prendere voti, che qui abbiamo bisogno di voi nel Parlamento Europeo", aveva scritto Calenda.