Di Maio: "Non sono irritato con Raggi"

(Fotogramma)

"Ho letto che mi si attribuisce che sono irritato e arrabbiato, ma non sono irritato". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Radio Anch'io', a proposito della visita della sindaca Virginia Raggi alla famiglia rom assegnataria della casa popolare a Casal Bruciato.

"Quando si minaccia una donna di stupro, si costringono i bambini chiusi in casa perché hanno un alloggio per legge è giusto dare la massima solidarietà - ha spiegato il vice premier -. Io comprendo che ci sia tensione sociale, ma questa non si può combattere stando da una parte o dall'altra. Serve una soluzione: il tema non è schierarsi ma abbassare la tensione sociale".