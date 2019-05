Di Maio: "Sparlano di noi per qualche voto in più"

(FOTOGRAMMA)

"Hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo altre provocazioni". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, riferendosi alla Lega, in un post su Facebook.

"Mi dispiace davvero - aggiunge - che si arrivi a questo, ovvero a sparlare di tutto pur di riprendere qualche voto in più. Se il MoVimento 5 Stelle viene apprezzato è perché in questi mesi, a noi, dei sondaggi e dei consensi è interessato poco".



E ancora: "Abbiamo fatto quello che era giusto e i risultati delle nostre misure iniziano a vedersi. Penso al Decreto Dignità, che ho voluto con tutto me stesso e che ha fatto salire i contratti a tempo indeterminato del 300% in un anno - sottolinea -, facendo registrare anche un calo della disoccupazione giovanile tornata ai valori del 2011. Questi sono fatti e gli italiani lo capiscono".