Torna #VinciSalvini

"Ebbene sì, finalmente è tornato il... #VINCISALVINI!!!" e, ad annunciarlo, è lo stesso vicepremier Matteo Salvini sui suoi canali social che, per l'occasione, ha presentato i vincitori della precedente edizione del "torneo". "Si vincono soldi?" chiede il ministro dell'Interno ai 6 milioni di utenti che lo seguono tra Facebook, Twitter e Instagram. La risposta è no, non si vincono soldi, ma una foto del vincitore di giornata rispostata dal vicepremier, una chiacchierata telefonica con lui e, una volta alla settimana, viene messa in palio anche la possibilità di incontrare Salvini per un caffè.

Ma come funziona? Il gioco proposto dal leghista è piuttosto semplice: dopo essersi iscritti al sito www.vincisalvini.it, è necessario solo mettere like a tutti i post di tutti i social del titolare del Viminale, più veloci si è, più possibilità si ha di vincere. L'ironia a Salvini, e ai suoi collaboratori, non manca e così ci infilano anche una stoccata a "giornaloni, intellettualoni, professoroni, analisti, sociologi... Pazienza!" a cui potrebbe non piacere il video. "Ai rosiconi diciamo: finché ce la lasciano LIBERA, la rete la useremo il più possibile", scrive il ministro. "Oggi vinciamo online, il 26 maggio, con il voto alla Lega, vinciamo in tutta Europa con loro, con voi e i rosiconi. Prima l'Italia!" conclude Matteo Salvini.