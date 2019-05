Zingaretti: "Serve svolta urgente"

(Fotogramma)

"Questa mattina in un'intervista il ministro Tria ha confermato dati drammatici: il governo si prepara o ad aumentare l'Iva o a tagliare la spesa pubblica a livelli impressionanti. Serve un cambio di passo urgente sulle politiche economiche". Lo ha detto Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Senato.

"Ogni settimana da oggi il Pd metterà in campo proposte di legge per intervenire su lavoro e sviluppo" ha annunciato Zingaretti. "Tra selfie e promesse del governo, i temi sociali e del lavoro sono i grandi assenti di questo momento storico", ha aggiunto il segretario dem ed è per questo che "è urgente una svolta radicale che guardi al lavoro e alle sue tutele e il nostro compito non è solo quello di denunciare ma anche di proporre alternative".

Poi, parlando con i cronisti al Senato, ha spiegato che "questa differenza di posizioni non è assolutamente vera" sulle inchieste che hanno coinvolto esponenti Pd in Umbria e in Calabria. "C'è una sfera giudiziaria che rispettiamo e c'è una responsabilità della politica sui territori" a partire dalla "selezione delle classi dirigenti" ha sottolineato.