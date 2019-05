Chef Rubio lancia #sfottiSalvini

Tra i due non corre particolare simpatia e già in altre occasioni sono stati protagonisti di botta e risposta via social. Stavolta Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini personaggio televisivo e cuoco, ha preso di mira lo spot 'Vinci Salvini', lanciato ieri dal leader della Lega: un concorso a suon di like e retweet (è la seconda edizione, la prima venne lanciata per le politiche del 4 marzo). Chi mette più like o retwitta i post di Salvini, vince da un selfie a una telefonata con il vicepremier.

E il 'Vinci Salvini' diventa con Chef Rubio uno 'Sfotti Salvini'. Scrive Rubini su twitter: "Gioca e sfotti Matteo Salvini. Vai ai suoi incontri pubblici e perculalo. Lui invece di essere a lavoro è in giro a gettare fumo negli occhi? Tu bacialo in bocca! Lui dà addosso ai migranti? Tu ricordagli quanto è ignorante! Lui supporta i neofasci? Tu ricordagli le indagini".

Il tutto corredato da una foto in cui viene spiegato nel dettaglio il vademecum dello 'Sfotti Salvini': "Sfotti Salvini! Prova a dargli un bacio gay oppure imbarazzalo in luoghi pubblici o comizi! Ogni volta che viene in città avvicinalo fingendo di essere un cog... dei suoi e poi, cellulare alla mano, filma la tua impresa e postala sui social". E che cosa si vince? Chef Rubio lo spiega così: "Vinci che prima o poi te lo levi da'r c...". Il post del cuoco non è passato inosservato in rete e nel giro di qualche ora ha avuto oltre 16mila visualizzazioni. Tra i commenti c'è chi apprezza, chi suggerisce un "montepremi da 49 milioni", chi parla di "gioco dell'estate 2019' e chi osserva: "Ho paura che in questo modo si faccia il suo gioco".